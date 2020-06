125 lat minęło

Na tym nie koniec. SKODA dosłownie kilka tygodni temu zapowiedziała zupełnie nowy model. I nie mówimy tu już o wizjonerskim koncepcie, a produkcyjnym samochodzie, który już jeździ po drogach podczas wyczerpujących testów. Niedługo zrzuci kamuflaż, a w salonach zamelduje się na początku przyszłego roku. To SKODA ENYAQ iV. To model oparty na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB. ENYAQ ma 4 648 mm długości, 1 877 mm szerokości oraz 1 618 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2 765 mm, a pojemność bagażnika to zaskakujące 585 l. W zależności od preferencji będzie oferowany z trzema wielkościami akumulatorów oraz pięciu wariantach mocy.

Model podstawowy to ENYAQiV 50 o pojemności akumulatora litowo-jonowego 55 kWh. Montowany z tyłu silnik elektryczny ma moc 150 KM i zasięg do 340 km (wg WLTP). Środkową propozycją jest wersja oznaczona liczbą 60. Tu mamy do dyspozycji motor elektryczny o mocy 180 KM, a bateria o pojemności 62 kWh pozwoli przejechać około 390 kilometrów. Topowa wersja to ENYAQiV 80 - kierowca będzie miał do dyspozycji 200-konny silnik, a w pełni naładowana bateria 82 kWh pozwoli przejechać nawet 500 kilometrów. Bazowe wersje przekażą napęd na tylną oś. Topowa odmiana będzie oferowana także w dwóch wersjach wyposażonych w drugi silnik elektryczny, czyli posiadających napęd na cztery koła: 80X oraz vRS, o mocy odpowiednio 265 KM i 305 KM. Model o największej mocy przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h. Maksymalny zasięg obu wariantów z napędem na cztery koła to około 460 km.