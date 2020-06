125 lat minęło

Jeśli mimo wszystko jesteśmy tradycjonalistami i wolimy udać się do salonu po samochód, ciekawą propozycją jest nowy SKODA Store, który powstał półtora roku temu w Warszawie. To zupełnie nowa koncepcja salonu samochodowego i pierwszy tego typu obiekt SKODY w Europie. SKODA Store by Auto Wimar jest zlokalizowany na warszawskiej Pradze Południe, co zapewnia dobry dostęp do transportu publicznego (a z reguły salony samochodowe mieszczą się na obrzeżach miasta, co utrudnia dojazd). SKODA Store to nie do końca salon, a raczej showroom, który tworzy domową atmosferę. Znajdują się w nim najnowsze narzędzia digitalowe, które mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni obiektu umożliwiają zapoznanie się z całą ofertą marki. Do dyspozycji są iPady, interaktywne stoły, ekrany dotykowe i ściana video składająca się z czterech 55-calowych telewizorów. Na wszystkich urządzeniach zainstalowano specjalną aplikację, która towarzyszy kupującemu przez cały proces zakupowy.



Fot. materiały partnera